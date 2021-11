Hausruckviertler bieten „Big Brother“ im Stall

Stressig geht’s derzeit bei Hannes und Markus Kriegner zu: Bis 10. November sind die Brüder aus dem Hausruckviertel auf der „Alles für den Gast“-Messe in Salzburg vertreten, parallel dazu steigt am 9. November ab 20.15 Uhr der Auftritt in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“, in der sie ihre Plattform meinschwein.at vorstellen. „Es ist eine neue Form der Schweinemast“, sagt der Markus Kriegner, der selbst auf seinem Bauernhof in Eschenau einen Musterstall eingerichtet hat.