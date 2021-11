Pilze sind eine Klasse für sich

Der Fliegenpilz ist ein Giftpilz der aufgrund seines charakteristischen roten Huts mit weißen Tupfen praktisch nicht mit anderen Pilzen zu verwechseln ist. Die Fruchtkörper erscheinen in Mitteleuropa von Juni bis zu Beginn des Winters in Nadel- und Mischwäldern. Der Hauptwirkstoff des Fliegenpilzes ist die Ibotensäure, es sind aber noch weitere, bis dato nicht erforschte Pilzgifte enthalten. Der Fliegenpilz zählt mittlerweile zu einem der beliebtesten Glückssymbole. Dies hat wahrscheinlich mit seinem einprägsamen Farbmuster zu tun. Seine Popularität dürfte auch mit dem Aufkommen des Wortes „Glückspilz“ in Verbindung stehen. In den 1950er Jahren baute die Firma Waldner insgesamt 50 Kioske in Fliegenpilzform, die hauptsächlich zum Verkauf von Milchprodukten dienten. Heute gibt es nur noch wenige Exemplare - eines davon steht an der Seestraße in Bregenz.