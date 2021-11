„Dopesick“: Wie ganzes Land süchtig gemacht wird

Hochkarätiges Team rund um Hollywood-Star Michael Keaton

Ein hochkarätiges Team arbeitete hart an der Realisierung der Produktion: Hollywood-Star Michael Keaton spielt den Hausarzt Samuel Finnix, der hineingezogen wird in den Strudel aus Macht, Geld und Sucht. Regie führte Barry Levinson, der für den mittlerweile legendären Film „Rain Man“ den Oscar gewann und auch Regisseur von „Good Morning, Vietnam“ oder „Wag The Dog“ war: „Ich habe mir das Material durchgelesen und sofort am nächsten Tag zugesagt, die Serie zu machen.“ Er habe die Ursachen und Folgen von Medikamentenmissbrauch aufzeigen wollen: „Bei den Dreharbeiten waren wir immer wieder selbst schockiert und haben uns oft gefragt: Wie konnte das alles passieren?“