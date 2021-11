Offene Stellen: Am Jobmarkt fehlt der Überblick

Die Zahl der offenen Stellen ist ein Barometer - je mehr Arbeitskräfte gesucht werden, umso runder läuft der Motor. Und hier gibt’s keinen Zweifel: Die Auftragsbücher sind voll, mehr als 30.000 Stellen sind derzeit laut AMS in Oberösterreich unbesetzt. Nun will der ÖVP-Wirtschaftsbund wissen, dass in OÖ derzeit sogar 54.314 Arbeitnehmer gesucht werden.