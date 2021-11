Polizei stoppt Alko-Lenkerin (42) mit 3,5 Promille

Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei Lindau am Mittwochnachmittag (!) darüber informiert, dass ein Hyundai in Schlangenlinien auf der B12 in Richtung Lindau fahren würde. Eine Streife der Polizeiinspektion Lindau konnte den PKW dann im Begegnungsverkehr in der Reutiner Straße aufnehmen und anschließend anhalten.