Corona-Lage verschärft sich auch in Deutschland

Kommt Testzwang für Pflegekräfte?

Am Donnerstag und Freitag wollen Spahn und die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder über das weitere Vorgehen beraten. Spahn nannte am Mittwoch drei Punkte: Die Zahl der Auffrischimpfungen müsse nach oben getrieben werden, wobei jeder ungeachtet des Alters eine solche Impfung in Anspruch nehmen könne. Für Beschäftigte und Besucherin in Pflegeeinrichtungen forderte er einen Testzwang - auch für Geimpfte. Zudem verlangte er schärfere Kontrollen zur Einhaltung der 2G- oder 3G-Regeln.