ÖSV-Ass Schwarz out ++ CL-Pleite für Salzburg

ÖSV-Star Marco Schwarz muss nach einem Sturz wochenlang pausieren, Salzburg kassiert in der Champions League die erste Niederlage und Superstar Marc Marquez fehlt beim kommenden MotoGP-Wochenende in Portugal - das sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Mittwoch, dem 3. November.