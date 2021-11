2-G-Verschärfung bleibt im Kulturbereich zahnlos

Stehplatzveranstaltungen mit über 500 Personen in der kalten Jahreszeit - da fällt einem in Oberösterreich der Posthof in Linz ein und dann lange nichts. Die Kulturstätte wird damit eine der ganz wenigen sein, die nach den momentanen Plänen von der neuen 2-G-Regelung überhaupt betroffen sind. In den dortigen Mittleren Saal passen 900 Menschen, in den Großen Saal 1200. Da im Posthof auch oft Sitzplatz-Veranstaltungen stattfinden, werden die mehr als 500 Stehplätze, ab denen die neue Maßnahme greifen soll, wohl erst am 25. November bei einem ausverkauften Konzert von Faber erreicht werden. Posthof-Leiter Gernot Kremser hat vor der Veröffentlichung der konkreten Verordnung noch „viele Fragen“, aber: „Wir werden auf jeden Fall einen fairen Modus für unsere Besucher suchen.“