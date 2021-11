Salzburg vor CL-Aufstieg ++ Thiem-Comeback 2021

Der FC Salzburg könnte mit einem Sieg in Wolfsburg das Achtelfinal-Ticket in der Champions League buchen, Dominic Thiem kehrt noch in diesem Jahr auf die Tour zurück und in der NBA gibt‘s für Jakob Pöltl und die Spurs die nächste Pleite - das sind ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 2. November.