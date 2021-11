Angriff in Kabul fordert 19 Tote und 50 Verletzte

Bei einem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag mindestens 19 Menschen getötet und 50 weitere verletzt worden. Mehrere Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind laut Angaben des Gesundheitsministeriums in das Spital vorgedrungen und hätten sich Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert.