Auf zu Alaba und Co. ins Wörthersee Stadion!

Mit der richtigen Antwort gewinnen!

Die Beantwortung der Gewinnfrage ist sicher kein Problem: Teilen Sie uns mit, gegen welchen Gegner Österreich im Oktober 2020 sein bislang letztes Länderspiel in Klagenfurt absolviert hat! Richtige Lösung bis 5. November (24 Uhr) per E-Mail an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at - und schon sind Sie bei der Auslosung dabei! Sämtliche Gewinner werden von der „Kärntner Krone“ per E-Mail verständigt.