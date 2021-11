Zweite Buccaneers-Niederlage nach Brady-Fehler

Ein Fauxpas von Superstar Tom Brady hat am Sonntag zur zweiten Saisonniederlage von NFL-Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers geführt. Die Quarterback-Legende leistete sich kurz vor Schluss einen Fehlwurf in die Hände von Saints-Spieler P.J. Williams, der daraufhin mit einem Touchdown für New Orleans endgültig alles klar machte.