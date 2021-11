Corona: Impfdurchbruch im Weißen Haus

Psaki hatte ihre Mitreise mit Biden zum G20-Gipfel in Rom und zur Weltklimakonferenz in Glasgow vergangene Woche kurzfristig abgesagt und als Grund zunächst vage einen „Notfall in der Familie“ genannt. Am Sonntag erklärte sie in ihrer schriftlichen Stellungnahme, Hintergrund sei ein positiver Corona-Test eines Mitglieds ihres Haushaltes gewesen. Daraufhin habe sie sich in Quarantäne begeben und sich von Mittwoch bis Samstag täglich testen lassen. All diese Tests seien negativ ausgefallen, erst jener vom Sonntag war positiv.