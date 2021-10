Vorarlberg beobachtet Neuinfektionszahlen genau

Über 1000 Corona-Infektionen wurden in den vergangenen Tagen in Vorarlberg gemeldet - 549 alleine am 28. und 29. Oktober. Derzeit sind allerdings nur zwei Intensivbetten in Vorarlberg mit Covid-19-Patienten belegt. Dennoch will man im Land wachsam bleiben und genau verfolgen, wie sich die Zahlen in den kommenden Tagen entwickeln, um gegebenenfalls rasch reagieren zu können.