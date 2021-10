Corona-Regeln: Hat die Pandemie im Prater Pause?

Nachweis an den Kassen der Fahrgeschäfte kein einziges Mal überprüft

Während die meisten Fahrbetriebe im Prater noch viele Wochen geöffnet bleiben: „Voraussichtlich bis zum 6. Jänner nach dem Wintermarkt auf dem Riesenradplatz“, so ein Betreiber. Vom Schweizerhaus aus warfen wir uns ins Prater-Getümmel - und hatten die folgenden Stunden gefühlt „pandemiefrei“. Am Tag mit dem Jahreshöchstwert von mehr als 5800 Neuinfektionen wurden wir an den Kassen der von uns besuchten Fahrgeschäften kein einziges Mal kontrolliert. Ganz gleich, ob der Spaß In- oder Outdoor stattfand.