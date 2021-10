Erste Entwürfe für „Krisenzentrale“ präsentiert

SPÖ „Kompetenzchaos“ nicht gelöst

Grundsätzlich begrüßt die SPÖ das geplante Krisensicherheitsgesetz der Regierung, ortet aber noch einige Mängel. So werde etwa das herrschende „Kompetenzchaos“ nicht gelöst, kritisierte Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner. Er sieht in der geplanten Struktur einen „Dschungel an Gremien“. Statt des vorgesehenen Regierungsberaters solle es einen Regierungskoordinator - etwa durch einen eigenen Staatssekretär - geben, der ein „ganz anderes Gewicht“ habe. Auch die genaue Einbindung des Parlaments in einer Krise sei noch eine ungelöste Frage.