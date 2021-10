Geologie-Experte aus Wien warnt vor Tsunamis

Der Vulkan auf der spanischen Insel La Palma brodelt bereits seit vier Wochen, und es ist kein Ende in Sicht! Lavaströme breiten sich aus und drohen, weitere Hunderte Häuser zu verschlingen. Ein internationales Expertenteam - unter ihnen auch Wissenschaftler aus Österreich - unterstützen die Spanier. „Die Lage vor Ort ist sehr angespannt“, so Robert Supper, Leiter der Angewandten Geowissenschaften an der Geologischen Bundesanstalt in Wien.