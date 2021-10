Drama um Dwamena: „Es gab keine Auffälligkeiten“

Raphael Dwamena befindet sich in stabilem Zustand. Möglicherweise hat dem 26-jährigen Stürmer von Blau-Weiß Linz ein implantierter Defibrillator am Mittwochabend das Leben gerettet. Dwamena war beim kurz darauf abgebrochenen Cup-Achtelfinale gegen Hartberg am Spielfeldrand zusammengebrochen. „Es gab keine Auffälligkeiten und in den Trainings und Spielen lief alles problemlos“, sagte Blau-Weiß-Manager Stefan Reiter.