Corona-Panne? Zum 12. Geburtstag droht Lockdown

Bei 3G am Arbeitsplatz darf sie nicht fehlen, bei den Zwölfjährigen offenbar schon: eine Übergangsfrist! Während Arbeitnehmer bis zum 14. November ohne 3G-Nachweis weiterarbeiten dürfen, wenn sie durchgehend eine FFP2-Maske tragen, trifft es Kinder an ihrem zwölften Geburtstag mit voller Härte. Obwohl es für sie, im Gegensatz zu den Erwachsenen, noch keine zugelassene Impfung gibt, ist hier in den jüngsten Corona-Verordnungen keine Übergangsfrist vorgesehen. Heißt: Wird ein Kind im November zwölf, ist es mindestens 22 Tage überall dort ausgeschlossen, wo 2G gilt.