„The Rock“: Fans staunen über muskelbepackte Beine

Erst kürzlich sorgte „The Rock“ mit seinen Hygienegewohnheiten für Schlagzeilen. Nachdem Ashton Kutcher und Mila Kunis in Hollywood eine Diskussion darüber ausgelöst hatten, wie oft ein Bad denn tatsächlich nötig sei, erklärte der Schauspieler, er Dusche sogar dreimal am Tag. „Dusche (kalt), wenn ich aus dem Bett rolle, um meinen Tag in Gang zu bringen. Dusche (warm) nach meinem Workout vor der Arbeit. Dusche (heiß), wenn ich von der Arbeit nach Hause komme“, schrieb er auf Twitter. Außerdem verwende er ein Peeling und „singe (schief) in der Dusche“.