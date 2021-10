Wieder ein BVB-Flitzer: Rose macht sich Gedanken

Beim 2:0-Pokalsieg von Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt stürmte erneut ein BVB-Fan aufs Feld. Dortmund-Coach Marco Rose fordert eine Lösung des Flitzer-Problems. „Wenn das jetzt jedes Wochenende passiert, dann haben wir ein Problem“, so Rose: „Ich verstehe die Fans, dass sie versuchen, so an ein Trikot ran zu kommen. Aber wenn das 80.000 machen, dann wird‘s eng.“ Schon beim jüngsten Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz hatte es eine derartige Flitzer-Aktion gegeben. Roses Statement in voller Länge sehen Sie hier im Video.