Alkolenker rast in den Gegenverkehr - Frontalcrash

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend auf der L190 in Frastanz. Ein 35-jähriger Mann geriet dabei in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Fahrzeug eines 20-Jährigen zusammen. Wie sich später herausstellte, hatte der Unfallverursacher zu diesem Zeitpunkt 1,54 Promille.