Niederlagen für KAC und RBS - Caps siegen in Linz!

Olimpija Ljubljana marschiert in der ICE-Liga vorne weg! Die Slowenen siegten bei Nachzügler Graz99ers am Dienstag 6:3, während die Verfolger KAC (2:6 in Bratislava) und Red Bull Salzburg (1:3 in Znaim) Niederlagen kassierten. Der vier Punkte zurückliegende Zweite Fehervar kam zu einem 3:2 nach Verlängerung in Villach. Die Vienna Caps fuhren beim 5:4 nach Penaltyschießen in Linz den vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen ein. Innsbruck setzte sich im zweiten Westderby der Saison gegen Dornbirn dank fünf Treffern im Schlussdrittel durch (6:3) und ist nun Dritter.