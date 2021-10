Casper Ruud mit Zweisatz-Sieg im Wien-Achtelfinale

Ruud freute sich über seinen ersten Sieg in Wien. 2020 war er bei seinem Debüt gleich zum Auftakt an Jannik Sinner gescheitert, der ist dieses Jahr ein unmittelbarer Konkurrent Ruuds um einen Platz beim „Masters“ in Turin. Ebenfalls in der Runde der letzten 16 steht die Nummer sechs des Turniers. Felix Auger-Aliassime aus Kanada hatte mit dem Litauer Ricardas Berankis beim 6:3, 6:2 überhaupt keine Schwierigkeiten.