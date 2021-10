Trump Junior hetzt nach Schussdrama gegen Baldwin

„Baldwin ist zu 100 Prozent schuld an allem“

Trump Jr. postete daraufhin weitere fiese Memes und Kommentare. „Baldwin ist zu 100 Prozent schuld an allem. Und für alle Heuchler, die jetzt fordern, dass man Alec Baldwin in Ruhe lassen sollte: Der wäre der Allererste, der auf jedes Grab pissen würde, wenn die Sache andersherum wäre. Der soll sich selbst ficken!“, zeigte er sich uneinsichtig.