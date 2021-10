3G statt Maske - kann das nach hinten losgehen?

Das Gesundheitsministerium hat am Montagabend jene Verordnung vorgelegt, mit der 3G am Arbeitsplatz praktisch flächendeckend umgesetzt wird. Eine Maskenpflicht entfällt damit einhergehend an den allermeisten Betriebsstätten. Ausgenommen sind nur Pflegeeinrichtungen und Spitäler, an denen neben 3G weiter ein Mund-Nasen-Schutz anzulegen ist. Ist 3G statt Maskenpflicht der richtige Weg oder kann das nach hinten losgehen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!