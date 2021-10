2850 Neuinfektionen und zehn Todesfälle Kopieren

Wie schon am Sonntag wurden auch am Montag die meisten Neuinfektionen in Niederösterreich verzeichnet. Hier gab es 603 neue Corona-Fälle. In Oberösterreich wurden 541 Neuinfektionen registriert, in der Steiermark 436, in Wien 411, in Kärnten 287, in Salzburg 225, in Tirol 199, in Vorarlberg 88 und im Burgenland 60.