Shootingstar Carlos Alcaraz: Premierensieg in Wien

„Er hat einen wirklichen guten Slice, es war wirklich hart“, lobte Alcaraz seinen Gegner. „Es sind hier sehr viele tolle Spieler. Ich will einfach gutes Tennis spielen, dann schauen wir, was ich erreichen kann“, meinte er auf die Frage nach seinen Zielen in der Stadthalle. Der Rechtshänder aus El Palmar, der vom ehemaligen Weltranglisten-Ersten Juan Carlos Ferrero gecoacht wird, hatte bei den US Open mit einem Einzug ins Viertelfinale überrascht und auf dem Weg dorthin u.a. auch in der dritten Runde Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen niedergerungen. Nun hat Alcaraz auch in Österreich erstmals angeschrieben. Bei seinem Kitzbühel-Debüt hatte er im Juli noch sensationell gleich in Runde eins gegen den Tiroler Alexander Erler verloren.