Es wird ernst: Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht?

Stark steigende Fallzahlen, bundesweites Impf-Schlusslicht, sprunghafter Zuwachs an Covid-19-Patienten in den Spitälern: Nach wochenlangem Zuwarten sehen die Verantwortlichen in Oberösterreich jetzt Handlungsbedarf. Ein Comeback der FFP2-Maske in öffentlichen Bereichen steht bevor.