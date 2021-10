Kunterbuntes Herbstprogramm für die Ferien

Egal, ob Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel oder eigens organisierte Wanderungen der Feuerwehren – vom Norden bis in den Süden wird am Nationalfeiertag aus Tradition gewandert. Ein Ausflug der besonderen Art ist nicht nur in den Herbstferien möglich. Madeleine Stehlik bietet geführte Rundgänge mit ihren Alpakas in Lindgraben an, bei dem auch mehr über die Tiere erfahren werden kann. Kindergeburtstage können ebenfalls auf Anfrage gebucht werden. Zu finden sind die Sonnenlandalpakas unter anderem auf Facebook.