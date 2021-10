Wolfsburg findet Nachfolger für Mark van Bommel

Michael Frontzeck folgt beim deutschen Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg als Interimstrainer auf Mark van Bommel. Der 57-jährige Deutsche war zuletzt Co-Trainer im Trainerstab Van Bommels und werde „bis auf Weiteres“ das Training leiten, gab Salzburgs Champions-League-Gegner am Montag bekannt. Österreichs Meister hatte die Ablöse durch einen 3:1-Sieg am vergangenen Mittwoch beschleunigt und trifft am Dienstag nächste Woche in Wolfsburg auf den Gruppenletzten.