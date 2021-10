Tennessee Titans deklassieren Kansas City Chiefs

Spektakulär: Anstatt zu laufen, entschied sich Star-Runningback Derrick Henry im ersten Viertel, den Ball in Richtung Endzone zu werfen, wo er von MyCole Pruitt zum 6:0 gefangen wurde. Wenig später lief dann Quarterback Ryan Tannehill höchspersönlich zum 23:0. Während für die Tennessee Titans bei einem Gesamtscore von 5:2 also weiterhin alles nach Plan läuft, muss in Kansas City bei vier Niederlagen aus sieben Spielen eine deutliche Leistungssteigerung her, um die Vince Lombardi Trophy nicht aus den Augen zu verlieren.