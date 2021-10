„Emma“ kürt Papst zum „Sexist Man Alive“

Das US-Magazin „People“ kürt jedes Jahr den „Sexiest Man Alive“, den Mann mit dem größten Sex-Appeal. In Anspielung darauf bestimmt „Emma“ seit zwei Jahren den sexistischsten Mann des Jahres - sexist ohne zweites E. Vergangenes Jahr ging der Negativ-Preis an FDP-Chef Christian Lindner wegen Anzüglichkeiten in einer Rede, 2019 an Rapper Kollegah wegen frauenfeindlicher Texte.