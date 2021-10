Ein kulinarischer Dank für unermüdlichen Einsatz

Der Einsatz in Markt Allhau am Dienstagabend dauerte mehrere Stunden. Gegen 17 Uhr wurde, wie berichtet, ein Brand in einer Halle beim Bullinarium gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. Auch wenn der materielle und finanzielle Schaden hoch ist, blieben Mensch und Tier zum Glück unverletzt. „Und dafür sind wir unendlich dankbar“, betont Christoph Haller, Betreiber des Bullinarium.