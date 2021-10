Pizza verbrannte: Wolfsberger von Rauch bewusstlos

Als die Feuerwehr Samstagmittag am Einsatzort eintraf, war die Wohnung in St. Paul im Lavanttal bereits stark verraucht. Der 31-Jährige ist im Wohnzimmer eingeschlafen, nachdem er eine Pizza in den Ofen geschoben hat, wodurch diese schließlich verbrannte. „Die Einsatzkräfte sahen den Wolfsberger bewusstlos am Boden liegend und schlugen daraufhin die Scheibe der Balkontüre ein, um den Mann aus dem Gefahrenbereich zu bringen“, schildert ein Polizist.