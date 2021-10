Salvini drohen wegen Schiffsblockade 15 Jahre Haft

21 Tage auf See blockiert

Der 48-jährige Mailänder glaube, er sei der einzige Minister in Europa, der vor Gericht steht, weil er seine Pflicht erfüllt hätte. Er erklärte, dass er das Schiff mit der Zustimmung Contes, des damaligen Vize-Premiers und des aktuellen Außenministers Luigi Di Maio 21 Tage auf See blockiert habe, weil er Druck auf andere EU-Länder ausüben wollte, sich an der Umverteilung der aus Seenot Geretteten zu beteiligen.