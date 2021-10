Rapid-Gegner West Ham bleibt ohne Punkteverlust

West Ham United ist bei Halbzeit der Gruppenphase in der Fußball-Europa-League ohne Punkteverlust. Die Engländer besiegten am Donnerstag in London KRC Genk mit 3:0 (1:0) und führen die Rapid-Gruppe H mit neun Zählern an. Zagreb, Rapid und Genk folgen mit je drei Zählern. In der Sturm-Gruppe B gewann AS Monaco das Schlagerspiel bei PSV Eindhoven mit 2:1 (1:0) und führt mit sieben Punkten vor Real Sociedad (5), PSV (4) und Sturm (0).