Prinz Harry soll sich wegen Kate verraten fühlen

„Ich denke, dass Harry die Tatsache verabscheut hat, dass er Williams Beziehung zu Kate Middleton über die Jahre hinweg immer unterstützt hat“, erklärte Royal-Biograf Andrew Morton nun in seinem neuen Buch. Denn auch in der Vergangenheit der Cambridges gab es Phasen, in denen der Palast gegen die Liebe von William und Kate war.