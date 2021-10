Die Top-7-Adressen für die besten Gansln

Gastkommentar von Eva Rosenberg

Österreichern liegt Tierschutz am Herzen. Daher ist es zu Martini umso wichtiger, beim Ganslessen genau hinzuschauen! Denn nach wie vor werden zwei Drittel aller hierzulande verspeisten Gänse aus dem Ausland importiert. Sehr oft kommen die Tiere aus Ländern, in denen - im Gegensatz zu Österreich - zwei besonders grausame Praktiken nach wie vor ganz legal sind: Lebendrupf und Stopfmast. Aus Sicht des Tierschutzes ist es natürlich am besten, auf das Gansl zu verzichten, zumal es mittlerweile wirklich tolle pflanzliche Alternativen zu Fleisch gibt. All jenen, die nicht verzichten wollen, empfehlen wir die „Österreichische Weidegans“ oder eine heimische Bio-Gans.