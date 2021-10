Kein Personal! Linzer Klosterhof nun montags zu

Landstraßen-Flanierer haben den A4-Aufsteller vorm Linzer Traditionsgasthof längst entdeckt. Klosterhof-Wirt Josef Gassner hat sich dazu entschlossen, sein Gasthaus ab sofort an Montagen zu schließen. „Vorerst einmal im Oktober und im November. Im Dezember haben wir auch montags wieder geöffnet“, betont Gassner. Grund für die Maßnahme ist die nach wie vor extrem dünne Personaldecke. An der auch die Aktion des Klosterhof-Wirtes nichts änderte. Im Sommer stellte er seinen Gästen eine lukrative Prämie von 500 Euro in Form von Konsumationsgutscheinen in Aussicht, wenn sie ihm Service- und Küchenkräfte, die sie kennen, empfehlen würden. Ein paar Ideen kamen tatsächlich, aber am Ende hat sich daraus nichts ergeben.