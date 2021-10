Wein und Sekt zum Reifen in Seen versenkt

Zum ersten Mal hat Fabian Sloboda aus Podersdorf am See seinen Wein 2017 im Neusiedler See in einer Boje mit dem klingenden Namen „Wellentänzer“ versenkt. Jetzt zieht Norbert Szigeti mit einer Palette seines Sektes nach. Die Flaschen sollen im Grünsee in Kärnten überwintern und in etwa sechs Monaten wieder gehoben werden.