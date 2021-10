Corona-Rekord! 1177 Neuinfektionen an einem Tag

Insgesamt sind damit 5423 Oberösterreich aktuell aktiv an dem Virus erkrankt. In den vergangenen 24 Stunden kamen 1177 Fälle dazu. Der bisherige Rekord an Neuinfektionen im heurigen Jahr lag bis jetzt bei 741 (16. Oktober). Auch auf die Bettenbelegung hat der extrem hohe Wert einen negativen Einfluss: Auf einer Normalstation liegen 156 Corona-Patienten (+2) auf der Intensiv sind des 31 (+2). Vor allem die Lage in Braunau wird genau beobachtet.