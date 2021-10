Aufreger: Simeone verweigert, Klopp giftet

Schlusspfiff. Ein höchst turbulentes Spiel ist zu Ende. Liverpool steht als (glücklicher?) Sieger fest. Atletico hadert mit diversen Schiedsrichter-Entscheidungen. An vorderste Wut-Front: Trainer Diego Simenoe. Dass Liverpool in der Schlussphase den (letztlich entscheidenden) Elfmeter zugesprochen bekommen hatte, seine Mannschaft aber im Gegenzug nicht, wurmt den Coach sichtlich. So sehr, dass er mit Abpfiff schnurstracks in die Kabine huscht. Kein Blick nach oben - und auch kein Handshake mit Jürgen Klopp. Dabei hatte der Liverpool-Trainer seinem Gegenüber schon die Hand entgegengestreckt. Das interessierte Simeone nicht. Ein paar schnelle Schritte - weg war er.