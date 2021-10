Baby Susanne wird bei Pflegefamilie leben

„Derzeit wäre es mir zuviel“

Am Anfang war der Vater, der noch einen sechsjährigen Sohn und eine dreijährige Tochter daheim hat, unschlüssig, ob er es sich zutraut, alleine mit drei kleinen Kindern zurechtzukommen. Auf „Krone“-Nachfrage berichtete er, dass Susanne - das Baby bekam den Vornamen der Mama - vorerst in eine Pflegefamilie kommen soll. „Es wäre mir derzeit alles zuviel“, sagt der 34-Jährige, der das Beste für seine Tochter will und natürlich nicht ausschließen will, dass das Baby in die leibliche Familie zurückkehren wird. Wann und in welcher Form, ist aber noch Zukunftsmusik.