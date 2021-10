Spaziergänger fanden Granate aus Zweitem Weltkrieg

Wer bei einem Spaziergang oder beim Tauchen Kriegsrelikte findet, tut gut, sie bei der nächsten Feuerwehr oder Polizeiinspektion zu melden - die beiden Spaziergänger, die am Montag einen solchen Fund in einem Wald in Gablern machten, reagierten also wichtig. Viele dieser historischen Kriegswaffen sind nämlich noch scharf - und können jederzeit explodieren!