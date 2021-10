Landtagspräsidenten diskutierten aktuelle Themen

Was das Informationsfreiheitspaket betrifft, das derzeit noch in Ausarbeitung ist, hätten die Landtagspräsidenten bereits mehrfach in Beschlüssen klargemacht, dass aus ihrer Sicht eine Einbeziehung der Organe der (Landes-)Gesetzgebung in das neu geplante System der Informationsfreiheit nicht in Frage komme. Dies würde vor allem grundsätzlichen Aspekten der Gewaltenteilung widersprechen und allenfalls sogar Eingriffe in die Autonomie der Parlamente mit sich bringen. Ein Mehrwert für die Bürger:innen entstünde daraus nicht.