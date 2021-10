Corona! Salzburg-Gegner Wolfsburg ohne Stümer-Star

Der Abwehr von Serienmeister Salzburg bleibt am Mittwoch ein Aufeinandertreffen mit dem niederländischen Goalgetter Wout Weghorst erspart. Der 29-jährige Mittelstürmer habe sich mit dem Coronavirus infiziert, gab der VfL Wolfsburg am Montag bekannt. Am Mittwoch treten die Deutschen im wichtigen Champions-League-Spiel in Salzburg (18.45 Uhr) an.