Video: Cowboys feiern gegen Pats Sieg in Overtime

Es war ein wahrer Krimi, der sich in Foxborough abspielte. Nachdem die Hausherren aus New England zu Beginn der Partie den Ton angaben, drehten die Cowboys das Spiel in der zweiten Halbzeit auf 20:14. Es kam zu einem hitzigen Schlagaustausch, der in Kombination mit Interceptions keinen Sieger prognostizieren ließ. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang Dallas dann per Field Goal der Weg in die Overtime, wo Dak Prescott den Ball schlussendlich erfolgreich zu CeeDee Lamb passte.