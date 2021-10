„Nur in Bereichen sinnvoll, wo Vertrauen fehlt“

„Als Währung würde ich Bitcoin und andere Kryptowährungen nicht bezeichnen“, so der Ökonom. Kryptowährungen seien kein Geld, weil sie die Eigenschaften, die Geld aufweisen muss, nicht gut erfüllen - darunter möglichst große Stabilität der Kaufkraft, eine breite Akzeptanz als Zahlungsmittel, und Preise, die in der jeweiligen Währung gekennzeichnet sind. Aber was hat es dann mit Bitcoin auf sich? „Im Wesentlichen sind es so etwas wie digitale Münzen, die man in elektronischen Geldbörsen aufbewahren und leicht versenden kann. Das ist der Vorteil.“