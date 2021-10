NFL-Drama: Seattle-Star blieb regungslos liegen

Taylor, der letztes Jahr in der zweiten Runde aus Tennessee gedraftet wurde, verpasste seine Rookie-Saison wegen einer Beinverletzung, die auf seine letzte College-Saison zurückgeht. In dieser Saison war er Seattles bester Pass Rusher und führte das Team mit vier Sacks in den ersten fünf Spielen an. Am Sonntagabend erzielte er den einzigen offiziellen QB-Hit der Seahawks. Das Spiel wurde nach der Unterbrechung übrigens fortgesetzt. Am Ende gewann Pittsburgh in der Verlängerung mit 23:20.